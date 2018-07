“Não há nenhuma intenção de transformar o BPI numa sucursal”

O BPI recebeu o prémio do ”Melhor Banco em Portugal”, atribuído pela revista Euromoney, no âmbito dos ‘Euromoney Awards for Excellence 2018’, pela primeira vez. No seguimento deste prémio, entrevistámos o presidente da comissão executiva, Pablo Forero.

A revista Euromoney atribuiu o prémio de Melhor Banco a atuar em Portugal pela primeira vez ao BPI, depois de anos consecutivos o atribuir ao Santander Totta. O facto de o BPI ser hoje quase integralmente do CaixaBank ajudou à atribuição desse prémio?

O controlo do CaixaBank trouxe estabilidade acionista e robustez no capital, o que é um fator muito relevante para a vida do banco e para as suas perspetivas futuras. Mas nada se faria sem o contributo de toda a equipa do BPI. Em 2017, registámos na atividade doméstica os melhores resultados dos últimos 10 anos, acabámos o ano com um número recorde de clientes e a ganhar quota de mercado na generalidade dos segmentos em que o Banco atua.