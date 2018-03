“Não há mais dinheiro para salários”. Clube da Premier League revela dificuldades financeiras

Vida difícil para o West Bromwich Albion (WBA). Além de estar no último lugar do principal campeonato de futebol inglês, o novo director-executivo do clube, Mark Jenkins, anunciou esta segunda-feira que “não há mais dinheiro para salários”.

Numa entrevista ao canal do WBA, cuja massa adepta é conhecida por “the baggies”, Jenkins afirmou estar “chocado” com o estado das finanças do clube inglês. “Temos ordenados e verbas de transferências e empréstimos a níveis recorde, e mesmo assim encontramos-nos nesta posição”.

O dirigente desportivo regressou à direção do clube em fevereiro, após o seu antecessor Martin Goodman e o chairman do clube John Williams terem saído com o anúncio do fim dos respectivos contratos.