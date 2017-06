“Não há futuro”. ‘Meteorologista’ Brad Pitt não tem boas notícias para dar

Brad Pitt foi o convidado do canal de comédia norte-americano Comedy Central, no novo programa do australiano Jim Jefferies, para apresentar a meteorologia (sim, leu bem).

Com a temática da retirada do Acordo de Paris em cima da mesa, de uma forma engraçada, o ator mostrou que o mundo vai aquecer.

Jefferies pergunta ainda ao meteorologista de serviço, Brad Pitt, qual a previsão para o futuro, a resposta não foi a esperada e, o ator que se opõe à saída dos EUA do acordo climático que quer limitar a subida da temperatura mundial, diz: “não há futuro”.