“Não fiques apeado”. Governo lança “comboio do conhecimento” para universitários

Subordinado ao lema “Não fiques apeado – dá crédito aos teus estudos e vem conhecer Portugal”, o governo, nas pessoas da secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Maria Fernanda Rollo, e do secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme d’Oliveira Martins, lança esta quarta-feira, 7 de março, na sede da CP, em Lisboa, o “Comboio do Conhecimento”.

Inserido no âmbito do programa “Estudar mais é preciso”, o “Comboio do Conhecimento” visa estimular “a aquisição de competências e de formação superior, aliada ao sucesso académico, e promover experiências de conhecimento do território para os estudantes que transitem do 1º para o 2º ano do ensino superior com aproveitamento escolar”.

Todos os estudantes inscritos e matriculados no ensino superior em Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), Licenciatura ou Mestrado Integrado, que tenham tido aproveitamento escolar no 1.º ano do ciclo de estudos com, pelo menos, 36 ECTS, durante o ano letivo de 2017-2018, podem beneficiar de uma viagem gratuita em Portugal.