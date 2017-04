Não é milagre: Transformar água salgada em potável vai ser possível

Um grupo de investigadores britânico descobriu uma forma de filtrar o sal da água salgada com uma peneira à base de grafeno, uma descoberta que pode permitir que as condições de várias zonas do mundo sem acesso a água limpa sejam melhoradas.

Em 2025, estima-se que 14% da população global sofra com a escassez de água, segundo dados da União Europeia, que apontam ainda as alterações climáticas como factores que podem piorar os cenários, já que conduzem ao aumento da temperatura e à escassez de chuva.

O grafeno é uma forma cristalina do carbono organizado numa rede hexagonal e foi identificado pela primeira vez na Universidade de Manchester em 2002. A partir dessa data, cientistas focaram os trabalhos no desenvolvimento de uma peneira com custos reduzidos que permita a dessalinização a uma escala industrial.