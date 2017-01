“Não deixem que Trump envergonhe a nossa rainha”, dizem um milhão de britânicos

Movimento não tem precedentes e já está a gerar enormes problemas às autoridades britânicas que por esta altura já planeiam ao pormenor a visita de Donald Trump ao Reino Unido. Mais de um milhão de britânicos já assinaram uma petição que promete dar grandes dores de cabeça à rainha de Inglaterra assim como a Theresa May.

Assim que se soube do convite de May a Trump, nasceu uma petição que entretanto ganhou proporções imagináveis: sábado, esta petição tinha apenas 60 assinaturas e hoje já conta mais de um milhão de subscritores.

A petição contra Trump já atingiu uma proporção tão significativa que já a segunda maior da história do país, apenas atrás dos quatro milhões de britânicos que votaram a favor de repetir o referendo do Brexit.

Referindo a “bem documentada misoginia e vulgaridade” de Donald Trump, os signatários pedem que o presidente americano, ainda que possa ser visita do país, não seja convidado para se encontrar com a Rainha, ato que configura o mais elevado patamar institucional. “Donald Trump deve poder entrar no Reino Unido na sua qualidade de líder do governo americano, mas não deve ser convidado para fazer uma visita oficial porque isso seria constrangedor para Sua Majestade, a Rainha”, lê-se na petição.