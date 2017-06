“Não confia no Provedor? Eu confio”. Santa Casa no Montepio gerou debate entre Costa e Cristas

O primeiro-ministro António Costa reiterou que o Governo não tem nada a opor à entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) no capital do Montepio, no debate parlamentar desta quinta-feira, à semelhança das declarações à SIC, esta sexta-feira.

“Nós respeitamos a autonomia da gestão e confiamos na gestão do senhor provedor. Não temos nada a opor. Vemos como positivo que no contexto de estabilização do sistema financeiro exista um banco que seja do setor social”, disse António Costa, questionado pela líder do CDS, Assunção Cristas, sobre a posição do executivo sobre a matéria.

Já ontem, em entrevista à SIC, o chefe do executivo tinha salientado que “o senhor provedor [da SCML] perguntou ao Governo se tinha algo a opor e o Governo disse que não tinha nada a opor” e que seria “saudável” que “haja um banco que seja um pilar no setor social”.