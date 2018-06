Não basta indemnizar

As relações entre poder judicial e poder político sempre foram complexas. Particularmente quando não se sabem respeitar e interferem no espaço e na ação de cada um. E tratando-se de um regime político democrático, mais complicada fica a situação quando não se conhecem limites ou não se medem resultados.

Em democracia contudo é preciso ter a consciência das consequências dos atos. Os atos praticados por magistrados têm impacto que vai além do mero exercício da sua função. Não havendo em democracia poderes absolutos, existe uma dimensão em que, dita o bom senso, se obtém o resultado contrário do que se pretende.

Significa isto que a decisão, quer em política, quer no exercício da função jurisdicional do Estado, tem de cuidar das consequências dos atos praticados. Quando um governante toma uma decisão, este cuida sempre de perceber antecipadamente o impacto da sua decisão. No exercício do poder legislativo existem já modelos de análise ou mesmo instituições organizadas para entender a dimensão e os efeitos de uma lei, de uma norma ou de um conjunto de normas sobre a sociedade ou sobre o conjunto mais direto dos destinatários dessa decisão.