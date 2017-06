“Não apostar mais na formação é empatar, portanto, é perder”, defende Marcelo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou que um próximo acordo de concertação social deve olhar com “atenção redobrada” para o financiamento e apoio à formação.

“Um próximo acordo de concertação social ou realidade que se qualifique de outra forma, mas que corresponde ao mesmo objetivo, deve considerar entre os fatores de competitividade a formação e olhar com atenção redobrada para o financiamento, para o apoio a essa formação”, afirmou.

O chefe de Estado falava quinta-feira à noite antes de um jantar de gala dos 60 anos da Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e afins de Portugal no Porto de Leixões, em Matosinhos, no âmbito do programa das comemorações do 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.