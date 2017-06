Não, a inflação ainda não está a dar sinais de vida

A cobertura jornalística da inflação europeia é um caso cada vez mais sério de enviesamento noticioso. Todas as subidas, por pequenas e transitórias que sejam, têm destaque imediato e impulsionam dezenas de artigos acerca do “fim do dinheiro barato” e da “inversão de marcha do BCE”. As descidas, por sua vez, são recebidas com indiferença e morrem como notas de rodapé antes. Esta curiosa assimetria tem gerado uma das percepção mais erradas na maioria das pessoas: a ideia de que a inflação está praticamente em cima da meta do BCE (2%). E que uma subida das taxas de juro, por consequência, está mesmo aí ao virar da esquina.

