Nacional apresenta projeto para pavilhão na Choupana

Apostar na consolidação do projeto para o futebol profissional na Primeira Liga, melhorar a comunicação com os sócios e avançar com a construção de um pavilhão desportivo na Choupana. Estes são alguns dos objetivos que Rui Alves traça para o próximo mandato na presidência do Nacional da Madeira.

O único candidato à liderança alvinegra apresentou, esta quinta-feira à tarde, a sua candidatura, altura em que deu conta do desejo de ver aprovado pela Câmara do Funchal, até ao final do ano, o projeto para construção do pavilhão cujo objetivo passará por trazer de volta ao clube “as modalidades que fizeram história”.

Rui Alves espera que a nova infra-estrtutura venha a beneficiar de financiamento público. Quanto ao plantel, o presidente nacionalista adianta contar já com 70% da equipa final.