NACEX Portugal expande plataforma de Viseu

A empresa NACEX Portugal anunciou no fim da semana passada a expansão da sua plataforma logística de Viseu.

João Jales, country manager da empresa de transporte expresso do Grupo Logista , explica que “a expansão da plataforma logística justifica-se com o aumento do volume de mercadoria registado nos centros de distribuição desta região do País”.

A nova plataforma funcionará a partir de fevereiro e ocupará 500 metros quadrados com cais independentes para carrinhas e camiões, e também uma nova área administrativa.