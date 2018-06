Na véspera do início da greve nas escolas, Fenprof acusa Costa de mentir

A Federação Nacional Dos Professores (Fenprof) acusa o primeiro-ministro de mentir e tentar toldar a opinião pública contra as reivindicações da classe, um dia antes de começarem uma greve sem data para terminar. Em causa está uma entrevista dada por António Costa à RTP, a partir de Nova Iorque, em que o governante disse que os professores estão a ser intransigentes.

“O senhor primeiro-Ministro fez declarações que são uma torpe tentativa de manipulação da opinião pública contra os professores. É inaceitável que a opção do governo seja pela via do equívoco, da omissão e até da mentira, sendo certo que isso apenas fará aumentar o nível de indignação dos docentes e a sua determinação na luta que amanhã se estenderá a todas as escolas do país”, acusa a Fenprof.

O governo tem levado a cabo um processo gradual de descongelamento de carreiras, mas a federação alega que este não está a abranger a classe.