Na Venezuela, um pão custa 83 euros

O Governo venezuelano começou esta segunda-feira a colocar em circulação as novas notas com valor mais elevado para substituir as anteriores, que perderam peso com a desvalorização do bolívar. No entanto, os analistas alertam que a medida é insuficiente tendo em conta o avanço vertiginoso da hiperinflação no país.

A medida foi prorrogada este domingo pelo presidente venezuelano, Nicólas Maduro, pela terceira vez em menos de um mês da vigência da antiga nota. O objetivo da substituição das notas de 100 bolívares é simplificar a vida às transações de muitos venezuelanos, que têm de transportar sacos de dinheiro para conseguirem fazer face à hiperinflação de preços de bens e serviços.

Nicólas Maduro terá mostrado uma grande resistência em emitir notas de maior denominação para não ter de reconhecer os valores da inflação.