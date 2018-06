Na Nova IMS há um mestrado que é o melhor do mundo

A Nova Information Management School (NOVA IMS) vê pelo segundo ano consecutivo um dos seus cursos ser reconhecido como o melhor do mundo na sua categoria: o Mestrado em Gestão de Informação, com especialização em Gestão do Conhecimento e Business Intelligence.

Pela primeira vez, a pós-graduação em Digital Marketing and Analytics aparece cotada neste ranking como a segunda melhor do mundo na categoria de E-Business e Digital Marketing.

No total, seis dos mestrados e pós-graduações desta faculdade da Universidade Nova de Lisboa foram classificados pela agência internacional Eduniversal, que publica anualmente a tabela dos melhores mestrados e MBA do mundo, no ‘top’ mundial de 2018. Este ranking analisa cerca de 50 áreas de estudo, avaliando mais de 12.000 programas de ensino pós-graduado.