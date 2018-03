Mustang vai comercializar rubis moçambicanos na Tailândia

A Mustang Resources vai transferir a venda dos rubis extraídos em Moçambique das Ilhas Maurícias para Chanthaburi, na Tailândia, conhecida como a “capital mundial do rubi”, no âmbito de uma nova estratégia de promoção e comercialização do produto.

Até agora, as vendas eram feitas no escritório das Maurícias com recurso a leilões de grandes dimensões, o que, segundo um comunicado da empresa citado pelo site Macauhub, deixou de fazer sentido face à atual produção da empresa.

Esta publicação refere que, no último leilão realizado nas Maurícias, a Mustang vendeu apenas 713 mil dólares de rubis, o que ficou totalmente aquém das previsões que apontavam aos sete milhões de dólares.