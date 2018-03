Musk vai testar voos interplanetários em 2019

SpaceX do multimilionário Elon Musk, que lançou um foguete poderoso em direcção a Marte em Fevereiro, poderá vir a fazer voos de teste interplanetários em 2019, com o objectivo de assegurar a sobrevivência da espécie humana.

O objectivo a longo prazo desses projectos é a construção de bases na Lua ou em Marte, o que poderia garantir a sobrevivência da espécie humana e, assim, promover a sua regeneração na Terra no caso de uma terceira guerra mundial.

O foguetão espacial Falcon Heavy, considerado “o mais poderoso do mundo”, descolou com sucesso, a 6 de Fevereiro, da Florida, levando a bordo um carro eléctrico, o Roadster Model 3 vermelho do próprio fundador da Tesla.

Outra das suas inovações para reduzir o custo dos voos espaciais, que visam levar seres humanos a Marte até 2024, é conseguir reutilizar os foguetões de propulsão, que voltam à Terra em perfeitas condições de reutilização.

Elon Musk explicou como pretende colonizar o “planeta vermelho”. O plano gira à volta de um foguete grande — chamado BFR — que é capaz de levar uma nave espacial até ao espaço e de a deixar em órbita. Essa nave, capaz de transportar 100 pessoas, fica em órbita enquanto que o BFR regressa à Terra.

Mais tarde, o BFR levará combustível para abastecer a nave, que daí parte em direção a Marte. “É acreditar no futuro. E que o futuro seja melhor do que o passado. Não consigo pensar em nada mais excitante”, disse Musk no Congresso Internacional de Astronáutica, realizado no ano passado na Austrália.

A empresa do milionário tem ainda contratos com a NASA pelo valor de quase cinco mil milhões de dólares para transportar astronautas e material de logística para a Estação Espacial.

Um rival nesta corrida ao espaço é Jeff Bezos, dono da Amazon. Depois de três voos não tripulados com êxito, prevê um primeiro voo com piloto este ano e as viagens turísticas a começar em 2018. Richard Branson é outro forte concorrente. Depois de muitos testes, as viagens comerciais com passageiros estão prestes a começar.