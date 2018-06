‘Música no Parque’ encerra concertos para bebés na temporada artística do Baltazar Dias

‘Música no Parque’ é o evento que vai encerrar a temporada artística do Teatro Municipal Baltazar Dias no que diz respeito aos concertos para bebés no próximo sábado.

Os concertos destinados para bebés têm como objetivo “proporcionar excelentes momentos” em família num espaço destinado à promoção da cultura.

“Clara era a lua lá no céu quando a manhã apareceu. Pirilampos, que por entre estrelas se escondem, teimam em não querer adormecer. E dia começa…. Borboletas surgem colorindo o céu e a brincadeira começa pela relva fresca verdejante”, é a proposta sugerida por este concerto.