Museu Quinta das Cruzes encerrado ao público

O Museu Quinta das Cruzes está encerrado desde a passada quarta-feira devido à realização de obras na estrutura do edifício, referiu a Direção Regional da Cultura. O encerramento é devido à realização de "obras de consolidação estrutural do corpo sul do edifício principal". A intervenção inclui a arcaria do século XVII. O Museu Quinta das Cruzes e a área ajardinada estão encerradas desde a passada quarta-feira e não está definida uma data para a reabertura.