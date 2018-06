Museu Henrique e Francisco Franco recebe exposição de Manuel Barata

O Museu Henrique e Francisco Franco vai receber a partir de 20 de junho a exposição temporária de Manuel Barata com 10 obras de abstracionismo gestual. Estes trabalhos vão estar patentes até 20 de julho.

O trabalho intitula-se ‘Cosmos and Beyond – Part One’ e é a mais recente obra do artista plástico Manuel Barata. Esta exposição está dividida em três partes.

A primeira parte é inaugurada a 20 de junho e vai até 20 de julho. A segunda fase inclui mais 10 trabalhos de abstracionismo gestual que pode ser visto a partir de 30 de agosto e até 28 de setembro.