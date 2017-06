Museu do Dinheiro ganha o estatuto de “Melhor Museu do Ano”

A Associação Portuguesa de Museologia (APOM) distinguiu hoje o Museu do Dinheiro do Banco de Portugal como “Melhor Museu do Ano 2017”, avança o Banco de Portugal em comunicado.

“Numa cerimónia que decorreu no Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, o Museu do Dinheiro viu reconhecido o trabalho desenvolvido ao longo do seu primeiro ano de abertura, não só a nível de projeto expositivo, como de programação e atividades culturais”, diz a instituição em comunicado.

O Governador do Banco de Portugal, Carlos da Silva Costa, na sua apresentação, disse que “o Museu do Dinheiro é um projeto chave na abertura do Banco à sociedade e a atribuição deste importante prémio a nível nacional enche-nos de orgulho. Mas traz-nos também responsabilidades acrescidas, de manter a diversidade e qualidade da programação, assim como continuar a apostar na promoção do conhecimento, contribuindo para uma sociedade mais bem informada sobre as questões económicas e financeiras. Estamos apenas no início.”