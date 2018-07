Museu das Comunicações recebe sala de realidade aumentada

O principal objectivo desta iniciativa é “promover a realidade aumentada enquanto tecnologia transformadora da sociedade”.

A Sala Aumentada está aberta ao público, mas pode também ser utilizada como espaço educativo ou de intercâmbio de experiências entre empresas. “Pretende ser um espaço de exploração na temática da Realidade Aumentada e acreditamos que o melhor espaço é mesmo ao lado da Casa do Futuro no Museu das Comunicações, promovido pela Fundação Portuguesa das Comunicações”, explicou Eduardo Vieitas, CEO do IT People Group.

“A sala de realidade aumentada enquadra-se no espaço do Futuro, onde se situa a Casa do Futuro e onde procuramos demonstrar o impacto das novas tecnologias no quotidiano, nas nossas casas e cidades, contribuindo para uma melhoria da qualidade de vida de todos”, afirmou Teresa Salema, Presidente do Conselho Executivo da Fundação Portuguesa das Comunicações.