Museu da Baleia recebe Cinemar

O Museu da Baleia vai receber a segunda edição do festival de cinema Cinemar que inclui filmes com temáticas que alertam para a necessidade de preservação da espécie indo de encontro também aos objectivos incluídos na missão do museu.

No cartaz do festival está o filme À procura de Dory, que será exibido a 29 de junho, num enredo que pretende alertar para “a biodiversidade marinha e o habitat de diferentes espécies”. A 13 de julho é apresentado Libertem Willy 2 que fala sobre os problema associados “às atividades humanas e o impacto que têm no meio marinho”. Neste dia está também prevista uma aula de yoga com Emilie Mangoni.

O Cinemar prossegue a 20 de Julho com Big Miracle que tem por base uma história verídica e mostra “a necessidade de unir esforços e colocar as diferenças e os interesses de parte para salvar uma família de baleias-cinzentas presas, após um súbito congelamento, no Círculo Ártico”.