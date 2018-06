Mundo ainda vibra com hat-trick de Ronaldo. Como seria se fosse em Lego?

Três dias depois da estreia de Portugal no Mundial da Rússia, que terminou empatado a três golos com a Espanha, o canal "YouTube My Funny Games Builder" fez o resumo do jogo através de Legos e nenhum pormenor foi deixado de lado.

Vários foram os resumos televisivos do empate entre Portugal e Espanha no Mundial da Rússia, mas recriado em Lego ainda não tínhamos visto. Até agora! O canal “YouTube My Funny Games Builder”, recriou durante o fim-de-semana o resumo do jogo e nada escapou. Desde os hinos e a todos os seis golos que foram marcados durante o jogo, nada passou despercebido e claro o monumental golo de Cristiano Ronaldo merece especial destaque. Nem a comunicação do video-árbitro num lance da cotovelada de Diego Costa. Pode acompanhar os resumos animados através do canal “YouTube My Funny Games Builder”