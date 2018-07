Mundial2018: Croácia nos ‘quartos’, após bater Dinamarca nos penáltis

A Croácia apurou-se hoje para os quartos de final do Mundial2018 em futebol, ao bater a Dinamarca nos penáltis por 3-2, após 1-1 no tempo regulamentar e prolongamento, em Novgorod, Rússia.

O jogo teve um arranque movimentado, com a Dinamarca a adiantar-se logo no primeiro minuto, através de Mathias Jorgensen, mas os croatas reagiram quase de imediato e igualaram três minutos depois, por Mario Mandzukic.

O resultado não se alterou até final do tempo regulamentar e prolongamento, apesar de a equipa croata ter desperdiçado uma flagrante oportunidade, mas Luka Modric, a três minutos do termo do prolongamento, falhou uma grande penalidade, permitindo a defesa a Kasper Schmeichel.