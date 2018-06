Mundial: Portugal empata com o Irão. Uruguai é o adversário nos oitavos

Portugal empatou o jogo contra o Irão de Carlos Queiroz, por 1-1, esta segunda-feira, no Campeonato do Mundo de Futebol. Ricardo Quaresma, de trivela, fez o golo de Portugal aos 45 minutos. Já nos fim segundo tempo, K. Ansarifard empatou, num penálti, aos 93 minutos.

Ainda assim, Portugal apurou-se para a próxima fase do Mundial, no segundo lugar do grupo B. No outro jogo do grupo, Espanha empatou contra Marrocos, a dois golos para cada lado, liderando o conjunto.

Este sábado, a seleção nas quinas vai defrontar o Uruguai nos oitavos de final, enquanto Espanha enfrenta a anfitriã Rússia.