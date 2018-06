Mundial do investimento: conheça os 22 ativos vencedores

“Para ganhar é preciso escolher os melhores jogadores e definir uma boa tática”, explica a Proteste Investe, divisão financeira da DECO, que definiu uma seleção de 11 ações e 11 fundos prontos a marcar golos.

Nesta selação, a equipa de futebol é a carteira de investimentos, enquanto marcar golos, passar às fases seguintes e erguer a taça, significa somar rendibilidades atrativas que aumentem a conta bancária. “Para isso, precisa de um bom plantel. Ora, na esfera dos investimentos, a escolha dos produtos financeiros é muito parecida com a seleção dos jogadores que integram o 11 final”, refere.

A escolha não é diferente da convocatória para um campeonato como o Mundial, ou seja, a ideia é ter características diferentes, complementares e que acrescentem valor ao coletivo. “Quanto se trata de investimentos, diversificar é essencial. Assim como é fundamental apostar no longo prazo”, alerta a Proteste Investe.

Equipas com tática 3×4×3 nas ações e nos fundos

“Como o risco de investir em ações é superior ao de investir em fundos, a tática utilizada também é mais arrojada. Assim, escolhemos jogar apenas com três defesas, empresas com risco mais baixo ou de setores mais defensivos; quatro médios, dois mais defensivos e dois mais ofensivos; e três avançados, que correspondem a ações com risco mais elevado ou de setores mais cíclicos e que, por isso, tendem a apresentar maior volatilidade. Como se depreende, o risco inerente às nossas escolhas é crescente à medida que se avança no terreno de jogo”, explicou.

A equipa de ações de sete setores em seis países é:

Elétrica portuguesa REN na baliza (risco 2);

Energética francesa Engie na defesa (risco 3);

Norte-americana do ramo alimentar Kraft Heinz na defesa (risco 3);

Elétrica portuguesa EDP na defesa(risco 3);

Petrolífera Chevron no meio campo (risco 2);

Banco suíço UBS no meio campo (risco 2);

Operadora Vodafone como médio mais ofensivos (risco 3);

Banco francês BNP Paribas como médio mais ofensivos (risco 3);

Norte-americana do setor de semicondutores Intel no ataque (risco 3);

Operadora Telefônica Brasil com a principal função marcar golos (risco 4); e

Alemã BMW também como seta apontada à baliza adversária (risco 3).

Nos fundos de investimento, a equipa é: