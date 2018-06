Mundial, dia 9: O dia dos pequenos Musa e Shaquiri deu para lembrar a grande Jugoslávia

A Suíça de Shaqiri e Xhaka (não por acaso os autores dos golos, ambos espetaculares) tem explicado bem a razão pela qual a seleção portuguesa apenas conseguiu o apuramento para este Mundial no último jogo. Empatou com o Brasil, ganhou agora à Sérvia (2-1) dando a volta ao marcador. Tem tantos pontos quantos a ‘canarinha’ mas o adversário da última jornada, a Costa Rica, é aparentemente mais acessível, além de que lhe basta o empate para se qualificar. Brasil e Sérvia terão um jogo importante, no qual o empate serve aos brasileiros. Ou seja, o Brasil pode não ganhar este grupo.

A Sérvia merecia melhor. Entrou forte, marcou, é uma equipa recuperada da indisciplina que lhe valeu uma eliminação sem luta, medíocre, na fase de apuramento para o Euro’2016 (derrotada duas vezes pela seleção de Fernando Santos, acabado de chegar para substituir Paulo Bento).

É impossível olhar para esta equipa, recheada de bons jogadores, como Mitrovic, Matic, Savic, além de toda a defesa, ter ainda a imagem da goleada da véspera da Croácia sobre a Argentina e não sermos levados a fazer uma viagem no tempo até ao Mundial’90, em Itália, a última competição futebolística da antiga Jugoslávia. Mesmo sem Boban, que então ficou de fora por problemas de violência num jogo caseiro que já antecipava o clima de guerra servo-croata, entre o Dínamo de Zagreb e o Estrela Vermelha de Belgrado, mesmo assim aquela prodigiosa equipa tinha Prosinecki, Suker, Mijatovic, Stimac, Jarni, Savicevic, etc., uma verdadeira constelação de estrelas que caiu contra a Argentina de Maradona na marcação das grandes penalidades.

Entre os países da ex-Jugoslávia, a Croácia sempre teve maior quantidade de talento e recuperou mais depressa. Em Inglaterra’96 já estava no caminho de Figo, Rui Costa e companhia. A chamada ‘geração de ouro’ nacional sucedera, aliás, precisamente, a essa equipa jugoslava, que vencera o título mundial de sub-20 em 1987, no Chile, dois anos antes de Riade. Josic, o Queiroz jugoslavo, passaria também rapidamente pelo Sporting.

A Sérvia demorou mais a ressuscitar. Este Mundial marca, agora, o seu regresso com uma equipa de qualidade. Melhor do que a de 2010, na África do Sul. Mesmo que não venha a dar para superar o Brasil, a Europa volta a ver o esplendor do futebol dos Balcãs. E não se esqueça que ainda há a Bósnia, de Dzeco, com a qual Portugal teve de jogar dois “playoffs”. Além da Eslovénia, etc., etc.

Volto à jornada de ontem. O Brasil enfrentou um galáctico Keylor Navas mas ganhou à Costa Rica (2-0), como merecia, com os golos a aparecerem nos últimos momentos do jogo. O de Neymar fez com que o líder brasileiro ultrapassasse Romário na lista dos maiores marcadores do ‘escrete’. Passou a ser o quarto da lista, com 56 golos em 87 jogos. Neymar já só tem à sua frente três dos maiores jogadores da história do futebol: Pelé, Ronaldo e Zico. O primeiro soma 77 golos em 92 jogos. O ‘fenómeno’ tem 62 vezes em 99 e Zico marcou 66 golos em 89.

Neymar também desempatou com Gabriel Jesus na lista goleadores desde que a seleção é dirigida por Tite: 11 contra 10. No terceiro lugar está Philippe Coutinho, a figura da equipa até ao momento, com oito golos, dois deles neste Mundial.

Outra da figuras do dia, o pequeno Musa, 1.70 m de altura, mesmo assim um centímetro mais alto que o suíço Shaquiri, vai ser, com certeza, colega de Adrien e Ricardo no Leicester. Foi comprado ao CSKA, não triunfou, voltou a Moscovo emprestado. Mas a jogar assim terá lugar assegurado na equipa inglesa. Excelentes os seus dois golos, com os quais a Nigéria derrotou a Islândia e abriu as portas da esperança à Argentina. Agora está tudo de novo nos pés de Messi, assim ele queira, porque diante da Croácia não pareceu muito que quisesse…