Mundial, dia 7: Mais outra excelente ‘injustiça’ a nosso favor

A boa notícia é que a seleção de Portugal ganhou à de Marrocos e está na rota de apuramento para a fase seguinte. A má (notícia) é que a equipa continua a jogar em função do adversário, a não conseguir segurar a bola e mostra pouca qualidade de jogo. Temos quatro pontos muito ‘felizes’, que se devem ao terrível acerto de Cristiano Ronaldo (faltava-lhe marcar de cabeça – e já está!), agora também a uma extraordinária exibição de Rui Patrício, e o resto tem sido ‘apenas’ vontade e muito espírito de sacrifício. Não é que seja pouco. O profissionalismo e sentido de equipa com que todos os jogadores se bateram no jogo com Marrocos merece elogio. O problema é o futebol português estar habituado a mais.

Fernando Santos, embora diga não conseguir ainda explicar o que se passa, colocou, no final, o dedo na ferida: a seleção – disse ele por palavras mais finas – tem falta de quilos e centímetros. Acrescento eu: no meio-campo, sim, principalmente; mas também nas faixas laterais da defesa. Conclusão de todos: se não se consegue promover a circulação, deter a bola, os jogadores são apanhados em duelos atléticos – e, aí, o normal é perderem. Foi isso que se viu neste jogo.

[Guardiola como ‘guru’ de Luís Aragonés e Vicente Del Bosque, impôs uma pausa mágica nesta lógica há quase uma década, quando conseguiu fazer campeões europeus e mundiais uma equipa de “anões” ilustres, alguns dos quais até mais baixos e leves que alguns dos jogadores portugueses. Mas, esse milagre tinha uma explicação: primeiro, havia ‘Xavi’ Hernandez, um irrepetível diretor de orquestra; e depois, de Iniesta a David Silva, de ‘Cesc’ Fabregas a David Villa, e ainda se podia passar por Cazorla e Juan Mata, todos eram homens a quem era muito difícil roubar a bola.]

Contra Marrocos, o problema começou aí.

Até Bernardo Silva, que é capaz de sair da tal cabina telefónica com a bola dominada depois de driblar diversos indivíduos lá dentro, falhou perante o delirante assalto marroquino, baseado na intensidade, no físico e na vontade. Pelo menos isso. Bernardo fartou-se de falhar passes, o que nele é uma raridade. João Mário, muito frouxo fisicamente, deixou o meio-campo entregue a João Moutinho, que abandonou exaurido. Rafael Guerreiro passou uma das piores tardes da sua vida perante Amrabat (que se jogasse sempre assim seria jogador de equipa de topo em vez de ter estado emprestado pelo Watford ao Leganés) e pouco melhor esteve Cédric, também enredado por uma teia que até tinha Achraf, do Real Madrid (na seleção, conhecido por Hakimi). É nestas alturas, olhando para o permanente sangre frio de William, que não é ofensivo pensar no jeito que daria ter Danilo Pereira nos 23 convocados.

Esta foi das vitórias mais sofridas da seleção de Portugal nos últimos anos. Marrocos fez tudo para conseguir outro resultado. E merecia-o, se no futebol houvesse lugar a ‘merecimentos’, que tantas vezes lamentámos em passado não muito distante.

Fernando Santos no banco esteve impecável. No fim do jogo, é justo perceber que este não teria sido o momento para ter André Silva em campo. Face ao 4x1x4x1 marroquino, o esquema do tudo ou nada que colocou uma enorme pressão sobre a saída de bola da equipa portuguesa, o treinador levou a equipa com o 4x4x2 ao limite. Não quis dar parte de fraco antes de tempo. Quando rendeu Bernardo por Gelson, à espera de colocar problemas a Marrocos, que nunca chegaram, oficializou o 4x5x1, a seguir apurado por Bruno Fernandes e Adrien Silva. Há alguns minutos que Gonçalo Guedes estava já requisitado para o serviço de assistência a Rafael Guerreiro.

Enfim, o jogo chegou ao fim. Rui Patrício teve vários momentos mágicos e Portugal está com quatro pontos. Marrocos não merecia, de todo, ser a segunda equipa a deixar oficialmente o Mundial, depois do Egipto face à Rússia. É uma boa equipa, muito competitiva, com todos os seus naturalizados nascidos noutros países, como Manuel da Costa, que chegou a ser chamado por Carlos Queiroz no início da carreira.

Em sentido inverso, é justo entender porque, neste preciso momento, a seleção nacional é definida no mundo como a de “Cristiano Ronaldo e mais dez”. Tem sido assim. E que continue! Alguém lembre, aliás, a esse extraordinário jogador, obcecado por recordes, que Eusébio marcou 9 golos no Mundial de 1966 – e que foi o melhor marcador do torneio, coisa que Cristiano Ronaldo já é neste momento com os seus quatro.

De resto, também foi acertada a conta que estava pendente com o VAR. Num lance entre José Fonte e Boutaib, deu jeito que não se investigasse muito. Creio que podemos considerar o contador a zeros. E agora é trabalhar porque este Mundial está difícil. E, para sermos rigorosos, não é só para nós.