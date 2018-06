Mundial, dia 6: Contra Marrocos, recuperar o espírito da final de Paris

Terminada a primeira ronda do Mundial, não pode haver qualquer dúvida sobre quem foi o futebolista mais em destaque: Cristiano Ronaldo. O ‘capitão’ português é a grande figura da prova, facto assinalado pela imprensa de todo o mundo e isso não se deve, apenas, aos três golos (soma 51 hat-tricks na sua incrível carreira!). Tem mais a ver com o reconhecimento, unânime, de Cristiano Ronaldo ter conseguido levar a sua equipa às costas num jogo em que Espanha se destacou coletivamente como a equipa mais sólida – e isto apesar da rendição de Lopetegui por Fernando Hierro, a escassas 48 horas do início da competição.

O Portugal-Espanha foi, até agora, o melhor duelo. Fascinante. Teve golos excelentes, alternâncias no marcador, grandes jogadores em evidência (David Silva, Isco, Iniesta, do lado espanhol, interpretando um carrossel entusiasmante para quem gosta de futebol), um final épico, digno da histórica rivalidade regional entre as duas seleções.

Do lado português, descontando o desafio de enfrentar a equipa com melhor controlo de bola do mundo, constatou-se que havia – há – melhorias a promover coletivamente. É isso que se espera para o segundo jogo, hoje, às 14 horas, com Marrocos. Portugal precisa de recuperar o espírito da final de Paris de há dois anos, quando perdeu Cristiano Ronaldo bem cedo no jogo, lesionado, e conseguiu ainda assim ganhar.

É neste sentido que entra o concurso de previsões em curso sobre as mudanças que Fernando Santos poderá promover na equipa.

Entro no debate sem qualquer registo de interesses particular. Tanto se me dá que Fernando Santos escolha o jogador A ou B. Como português, gostaria muito que a seleção nacional ganhasse. Como jornalista, cá estarei para reconhecer a realidade sem qualquer ponta de nacionalismo provinciano.

Começo, portanto, por assinalar que do ponto de vista de um treinador existem principalmente dois tipos de alterações: as que resultam das características do adversário seguinte e as que são ‘sugeridas’ por exibições abaixo das expectativas no jogo anterior.

A entrada de André Silva, em vez de Gonçalo Guedes, poderia ser um exemplo do trabalho de análise sobre as características do adversário e a estratégia de abordagem ao jogo. Se Portugal, agora, vai jogar sobre o adversário, e ter mais tempo de posse de bola, talvez que ganhe em ter uma referência fixa na área. Gonçalo Guedes, mais móvel, na frente (e não sobre a ala esquerda, a posição habitual no Valência), teve a ver com as qualidades do jogo de Espanha.

João Mário, em vez de Bruno Fernandes, poderia ter a ver com razões mistas. João Mário é melhor a promover a circulação e a pensar o jogo. Bruno Fernandes é potencialmente melhor a definir e gosta mais de romper do que construir. Como Bruno Fernandes pareceu sentir a responsabilidade e João Mário, habitual titular, também esteve bem nos jogos de preparação, pode haver aqui essa mudança devida aos dois factores.

Uma outra alteração que tem sido alvo de rumores seria a de Cédric por Ricardo. Essa, só poderia ser determinada por uma apreciação negativa no jogo anterior.

Admito, sobretudo, as duas primeiras mexidas, mas o importante é ter, como a generalidade das pessoas em Portugal têm, em alta conta a capacidade estratégica de Fernando Santos. Não é um treinador mediático, nem exuberante, mas é um homem muito sólido, de enorme qualidade na sua profissão ao mais alto nível, experiente neste tipo de prova e que evidentemente possui a confiança e o respeito dos seus jogadores.

Se Portugal conseguir essa melhoria coletiva e contar com o Cristiano Ronaldo das últimas semanas – nem seria preciso o extraterrestre do último jogo – pode e deve ganhar a Marrocos, com mais ou menos dificuldades. Partindo do princípio que a Espanha também vencerá o Irão, e que a equipa de Carlos Queiroz já tem três pontos, essa seria a melhor maneira de evitar contas complicadas para a última jornada. E não se esqueça que, depois do empate com a Espanha, o primeiro lugar do grupo pode ser decidido por golos. Do outro lado, à espera, estarão Rússia ou Uruguai…

Três notas sobre a jornada de ontem: o Japão geriu muito bem a superioridade numérica sobre a Colômbia obtida a partir do minuto 3 – e conseguiu outra ‘surpresa’ (2-1); o Senegal fez um óptimo jogo, como no Mundial’2002, quando venceu a França, que era campeã mundial, na estreia – e também a Polónia ficou na corda bamba do apuramento (2-1); a Rússia voltou a impressionar pelo seu coletivo, agora frente a uma equipa bem melhor, Egipto (3-1), que pode ficar já de fora se o Uruguai ganhar à Arábia Saudita, como é muito expectável. Cheryshev também já soma três golos.