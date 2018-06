Mundial, dia 4: O inesperado colapso dos favoritos Alemanha e Brasil

A entrada em cena dos dois principais favoritos à vitória neste Mundial de futebol parece ter trazido a noticia de que a competição vai ser muito equilibrada. A Alemanha foi uma desilusão; e perdeu com o México (0-1). O Brasil fez um pouco melhor; mas não ganhou à Suíça (1-1). E há um facto relacionado: se ficar em segundo no seu grupo, a Alemanha cruzará com o primeiro do grupo do Brasil. Ou seja, se o descalabro da Alemanha ainda tiver emenda (porque o primeiro posto não deve escapar ao México), os oitavos de final poderão ter um jogo entre os países mais titulados e principais candidatos pré-Mundial.

O jogo da Alemanha foi deprimente. Há um ano, na Taça das Confederações, Joachim Löw, ao comando de uma equipa B, tinha despachado o México por 4-1. Agora vinha a artilharia toda (Kroos, Ozil, Khedira, Müller, Draxler, Werner) ao serviço do mito de que a Alemanha nunca falha. Ainda assim, a recente derrota no último acerto, 1-2 com a Áustria, recomendava algumas cautelas. Sabia-se que este encontro seria difícil para os campeões em título. Mas tanto também não. É que, para além da derrota, a equipa germânica mostrou-se com pouco talento. Não teve eficácia atacante. Defendeu mal perante o fantástico contra-golpe mexicano. Entrou com pouco acerto no jogo e não conseguiu rectificar depois do intervalo. Herrera – o coração do FC Porto na temporada finda – fez um jogo espetacular. O melhor em campo.

A Alemanha tentou tudo para merecer o empate e melhorou quando Reus rendeu Khedira. O guarda-redes Osório voltou a estar impecável, como já vem sendo hábito no Mundial e até deu para fazer entrar ‘Rafa’ Marquez, ex-central do Barcelona há tantos anos que até já podia ter arrumado as botas. Nada disso! Aos 39 anos, conseguiu igualar o recorde do seu compatriota Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962 e 1966) e do alemão Lothar Matthäus (1982, 1986, 1990, 1994 e 1998). Cinco mundiais – como Bufon, que não fez qualquer minuto num deles. O próximo pode ser Cristiano Ronaldo no Qatar…