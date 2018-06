Mundial, dia 2: Só Cristiano Ronaldo podia assinar esta injustiça fantástica

Cristiano Ronaldo! Que dizer? Talvez que, para falar deste jogador, é preciso recorrer ao dicionário e mesmo aí as palavras já só podem ser repetidas. Sou, portanto, substantivo: “o homem” fez um golo a abrir, a partir do nada; marcou outro a fechar a primeira parte, numa altura sempre importante; e, quando já tudo parecia perdido, para um adversário que mostrara ser superior, respirou fundo, concentrou-se, e arrancou uma cobrança de falta irrepreensível. Parece fácil mas é preciso confiança, personalidade e ser capaz. Conjugar tudo isso, a dois minutos do fim, num campeonato do Mundo, durante um jogo extremamente importante, só está ao alcance de muito poucos ao longo da História deste desporto-espetáculo. Por isso, revisito o dicionário e as palavras tantas vezes gastas: fantástico, magistral, lendário, sublime, estratosférico… E acrescento outra: injusto. Sim, injusto! Este empate (3-3) é injusto. Se aquilo acontecesse a Portugal, seria o que todos diríamos.

Ronaldo, e os seus três golos, foram uma injustiça à solta num jogo que a Espanha fez tudo para merecer ganhar – e que Portugal não soube por duas vezes defender. Mas quem tem Cristiano Ronaldo pode sempre sonhar. Até com imitações de milagre.

O que se viu ontem em Sochi, como na célebre exibição do “playoff” de apuramento para o Mundial do Brasil, com outros três golos numa noite em Estocolmo (3-2), são coisas que só vistas, e sempre para lembrar no futuro. Cristiano Ronaldo mudou dentro do campo. Já não é o extremo-goleador supersónico de outros tempos. Mas não mudou nem na vontade nem na classe. Ao mesmo tempo que se reinventou, nesses aspetos até melhorou. Simplesmente espetacular! Tudo o que fez, ao longo dos 90 minutos, foi bem feito. Um jogo enorme, à beira da perfeição, de participação no coletivo. Só ele podia ter cometido uma injustiça assim, marcando num jogo tantos golos como nos três Mundiais anteriores. Quem sabe se não deu o pontapé de saída para mais uma vez voltar a ser, para a FIFA, aquilo que é para os adeptos do futebol em Portugal: o melhor do mundo.