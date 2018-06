Mundial, dia 14: O futebol são 11 de cada lado e no final até a Alemanha pode perder

Teoricamente, a Alemanha tinha um jogo simples pela frente. Bastava-lhe uma vitória, face à já eliminada Coreia do Sul, para continuar a lutar pela revalidação do título mundial que ostenta. Pelas alterações que mais uma vez introduziu na equipa, talvez até Joachim Löw tenha acreditado nisso. Não me parece que seja homem para ter perdido um segundo a pensar na casualidade, lembrada até ao enjoo por jornalistas do mundo inteiro, dos dois campeões anteriores não terem conseguido passar a fase de grupos na prova imediatamente seguinte – a Itália, na África do Sul’2010 e a Espanha, no Brasil’2014.

Sobretudo depois da forma como Kroos levara a equipa a vergar a Suécia nos últimos segundos do jogo anterior, recuperando do susto (e derrota) inaugural face ao México, parecia mais inevitável que nunca a ‘sentença’ de Gary Lineker: “O futebol são onze contra onze e no final ganha a Alemanha”.

Pois já não é bem assim.