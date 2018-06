Mundial, dia 14: Colômbia segue sem James e África volta a desiludir

O jogo do dia foi o Senegal-Colômbia. No final, com um centro milimétrico de Quintero e uma entrada de cabeça de Yerry Mina, central suplente do Barcelona, cumpriu-se a lógica: passa a Colômbia (1-0), melhor equipa, para o lado ‘mais fácil’ do quadro. Essa é a boa notícia. A má é que James Rodrigues está com problemas físicos, musculares, na perna direita e saiu cedo, em lágrimas. Já havia perdido o primeiro jogo, com o Japão, e pode não estar em condições de fazer o resto do Mundial. Ver-se-á. Se de confirmar, será uma baixa importante, a Colômbia perderia o seu grande criativo. E o jogo dos oitavos-de-final é com a Inglaterra.

No outro jogo do Grupo H, a Polónia fez questão de honra de mostrar porque era, à partida, uma das candidatas à qualificação – e ganhou (1-0). O Japão viveu alguns minutos de angústia mas teve direito a uma ‘dádiva’ especial do regulamento: primeira equipa de sempre a qualificar-se disciplinarmente num Mundial. Apenas quatro cartões amarelos contra seis do Senegal. Em todos os outros três primeiros critérios as equipas terminaram empatadas. É melhor do que sorteio, que seria a opção seguinte. E nenhuma outra seleção mereceria mais estas circunstâncias que a representante de um futebol escorreito, ético, como o do Japão.

O Bélgica-Inglaterra seria um grande duelo em quaisquer outras circunstâncias. Mas com as duas equipas com seis pontos, empatadas também em todos os critérios, foi um bocejo. A verdade é que nenhuma das duas fazia questão em ganhar o Grupo F e ir para o lado já chamado de “quadro da morte”. Por isso, jogaram as reservas. Nem Kane nem Lukaku; nem Lingard nem Eden Hazard (jogou o irmão…); nem Henderson nem De Bruyne; e por aí fora”. O ‘deslize’ acabou por ser cometido por Adnan Januzaj, futebolista da Real Sociedad, também nascido no Kosovo, como Xhaka e Shaqiri, da equipa suíça. A jogada saiu-lhe bem e o seu pé esquerdo pedia aquele remate em arco que saiu imaculado. Nada a fazer. A Inglaterra agradeceu e não fez grande coisa para inverter o resultado (1-0). Foi assim. Ponto. Fica a Bélgica no lado pior mas com o bónus de começar com o Japão. Só depois virá o Brasil (ou México).