Mundial, dia 12: Quaresma esfregou a lâmpada de uma equipa sem génio

O golo de Quaresma foi o único raio de talento que iluminou o jogo medíocre da seleção de Portugal. Excepto esse lance, tudo foi mau, lento e previsível na exibição da equipa de Fernando Santos, na qual até Cristiano Ronaldo, que desta vez pouco se viu, imitou Messi falhando um penalty (52).

A noite de mau futebol podia mesmo ter terminado com um descalabro. Já no período de descontos, num momento Portugal vencia por 1-0, era primeiro do Grupo B porque a Espanha perdia por 1-2 com Marrocos, e ia jogar com a Rússia no melhor lado do quadro; no momento seguinte o VAR dava como legal um golo de Yago Aspas para a Espanha, que empatava (2-2), e descobria um penalty num lance de Cédric. Mau? Não, podia ter sido pior: Taremi, frente a Rui Patrício, descaído pela direita, rematou às malhas laterais nos últimos segundos. O empate (1-1) resistiu por muito pouco.

Incrível a falta de capacidade da equipa de Portugal para liquidar o jogo quando o poderia ter feito. Salvou-se a qualificação, que era o mais importante, mas para jogar (com a eficaz equipa do Uruguai, que ‘limpou’ o percurso com três vitórias e 5-0 em golos) no lado do quadro em que estarão, presumivelmente, a maior parte dos ‘tubarões’ se a lógica se impuser nas jornadas finais dos vários grupos.