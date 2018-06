Mundial, dia 13: Messi não falhou e está no caminho de Cristiano Ronaldo

E finalmente apareceu Messi, ainda a tempo de guiar a Argentina para a fase seguinte (2-1 à Nigéria) depois da sua equipa ter estado encostada às cordas. Marcou um golo extraordinário, acertou num dos postes na cobrança de uma falta e, acima de tudo, esteve mais disponível para a equipa do que nos dois primeiros jogos. Messi ressuscitou quando a equipa mais precisava dele e o Mundial ficou mais interessante.

O grande herói da passagem aos oitavos-de-final, no entanto, foi o ex-leão Marcos Rojo, agora futebolista do United de Mourinho. Marcou o golo da sua vida (com o pé direito, tal como Messi!), a quatro minutos do final, materializando, com um remate indefensável, toda a vontade de um grupo que mesmo não estando bem demonstra uma garra extraordinária. É isso que leva a Argentina em frente, em direção ao jogo com a França, de onde sairá a equipa que depois cruzará com o vencedor do Portugal-Uruguai. Quer isto dizer que é possível haver um Ronaldo-Messi nos quartos-de-final do Mundial.

A Argentina é melhor com Banega, fica mais segura em 4x4x2 e não ganhou nada de especial com a troca de Aguero por Higuain. O problema é suportar Mascherano, cuja vontade às vezes já não chega – bolas perdidas, um penalty concedido… O veterano futebolista, que agora atua na China, obrigou a sua equipa a fazer horas extraordinárias, embora tivesse participado de forma indomável no esforço geral para chegar à vitória.