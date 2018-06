Mundial, dia 11: Portugal tem duas tarefas no jogo com o Irão

Para o jogo com o Irão, a seleção portuguesa parte com dois objetivos. O primeiro, claro, é o da qualificação – o que passa, no mínimo, por empatar. O segundo é o do vencer o grupo – o que passa por ganhar marcando mais golos do que a Espanha no provável triunfo sobre Marrocos.

Repare-se que o segundo classificado deste nosso Grupo B irá passar a uma parte do quadro que terá presumivelmente França (1C), Bélgica ou Inglaterra (1G), Brasil (1E), Rússia (1A) também com alguma probabilidade a Alemanha (2F) e até a Argentina (2D) e o segundo do Grupo H (de onde até pode vir a Colômbia!). Se a Espanha lá fosse parar, pode dizer-se que seria um mini-Mundial. Um ‘inferno’ que pode dar Brasil-Alemanha, França-Argentina, Rússia-Espanha e Bélgica-Colômbia!

Do outro lado, os mais fortes seriam Croácia, México, Bélgica ou Inglaterra, Uruguai e… Portugal. Olhando para esta realidade, muito provável, mesmo sabendo o que valem estas coisas, vale a pena fazer tudo para ganhar o grupo. Portanto, é preciso uma vitória sobre o Irão e por quantos mais golos melhor.