Mundial, dia 10: Kroos, o joelho de Reus e o que faz o hábito de ganhar

Diz um provérbio alemão, com muitas declinações por esse mundo fora, que “o Diabo mora nos detalhes”. Kroos, como Cristiano Ronaldo naquele mesmo Estádio de Sochi, no último golo para o empate com Espanha, mostrou o significado aplicado ao futebol. Com o jogo a terminar, sem alternativas, estando a sua equipa reduzida a dez homens em campo desde a expulsão de Boateng (82), arrancou uma cobrança de falta perfeita de uma posição difícil. Com esse momento mágico, que define um atleta habituado a ganhar, a Alemanha, campeã em título, está de novo na corrida. E com uma equipa fortíssima, como se sabia.

Esta Suécia não é um adversário fácil. Para chegar ao Mundial, afastou a Holanda (na fase de grupos) e a Itália (no playoff). Na primeira parte, aproveitando os espaços, fez um golo espetacular (Toivonen), foi prejudicada num lance de claríssimo penalty sobre Berg que mais uma vez o árbitro de serviço ao VAR não quis ver, e teve ainda outras duas enormes oportunidades, uma delas à beira do intervalo, salva com uma grande defesa de Neuer.

E, no entanto, a Alemanha mereceu a vitória (2-1).