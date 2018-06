Mundial de Futebol: É melhor para a selecção de Portugal ficar em primeiro ou em segundo lugar do Grupo B?

A caminho da última jornada da fase de grupos do Campeonato Mundial de Futebol, as seleções de Portugal e Espanha estão empatadas na liderança do Grupo B e os jogos contra o Irão e Marrocos, respetivamente, vão decidir o alinhamento final. À seleção de Portugal basta um empate frente ao Irão para garantir o apuramento para os oitavos-de-final, mas o primeiro lugar do Grupo B depende também do resultado alcançado pela Espanha frente a Marrocos. Nessa disputa aritmética, a diferença entre golos marcados e sofridos poderá ser decisiva, isto se Portugal e Espanha obtiverem o mesmo resultado (vitória ou empate) na terceira e última jornada. Mas quão importante será assegurar o primeiro lugar do Grupo B? E atendendo ao alinhamento da fase final, previamente sorteado, é preferível ficar em primeiro ou em segundo lugar?

Os apurados do Grupo B defrontam os apurados do Grupo A que, aliás, já estão confirmados: Rússia e Uruguai. Quando as seleções de Portugal e Espanha entrarem em campo amanhã, às 19h, já terão conhecimento sobre a classificação final do Grupo A, cuja última jornada se disputa mais cedo, às 15h. Ou seja, já saberão o resultado do jogo decisivo entre a Rússia e o Uruguai que vai definir o primeiro e segundo lugares do Grupo A. É preferível enfrentar a Rússia ou o Uruguai nos oitavos-de-final?

Teoricamente, o Uruguai é mais forte (e melhor sucedido em fases finais de grandes competições internacionais nos últimos anos) do que a Rússia. Mas a Rússia joga literalmente em casa e demonstrou estar em grande forma nos dois primeiros jogos: 5-0 à Arábia Saudita e 3-1 ao Egipto. O jogo contra o Uruguai será o primeiro grande teste ao poderio russo, alicerçado na eficácia do médio-centro Aleksandr Golovin (candidato ao “11 ideal” do torneio, se a Rússia não for precocemente eliminada) e na criatividade do extremo-esquerdo Denis Cheryshev. Quanto ao Uruguai, a dupla de avançados-centro constituída por Edinson Cavani e Luis Suárez é temível, mesmo que não pareça estar a funcionar eficazmente nos estádios russos.