Mundial de Futebol aumenta procura global e preços dos televisores

Com o Campeonato Mundial de Futebol quase a começar, a procura mundial por televisores aumentou e levou a uma subida nos preços. No entanto, o aumento foi menor que em anteriores campeonatos, segundo dados compilados pelo jornal espanhol “Expansíon”.

Em abril, foram vendidos mais 400 milhões de televisores a nivel global (3%) do que no mesmo mês de 2018 e as primeiras semanas de maio viram uma subida percentual na ordem dos dois dígitos. “Haverá picos de crescimento de até 25% nalguns dias específicos”, explicaram fontes do setor ao “Expansíon”.

Em época de Mundial de Futebol, o mercado de televisores cresce em média entre 10% e 15% nas vendas, enquanto os preços médios dos equipamentos aumenta 10%. Desta vez, as principais marcas prevêem um crescimento semelhante, mas “com uma mudança importante”, segundo afirmaram. “O mercado deverá crescer mais em valor, ou seja, que o equipamento comprado tenha preços cada vezes maiores”, de acordo com as mesmas fontes da indústria.