Mundial, balanço dos ‘oitavos’: Brasil cada vez mais favorito

Os oitavos-de-final do campeonato do Mundo de futebol mais equilibrado de sempre afastaram outros três (ex)candidatos (Portugal, Espanha e Argentina, que assim se juntaram à Alemanha) e confirmaram o Brasil como o maior dos favoritos a vencer a prova.

O Brasil tem tudo mas, acima de tudo, tem agora um treinador. Tite é o grande reforço. Não tem nada a ver com o folclórico Scolari, nem sequer com Dunga. É, claramente, um homem do futebol realista, de alta competição. Com ele, o Brasil ataca e defende. Se for preciso, como se vê, senta Marcelo no banco (joga Filipe Luís). Acabou com o equívoco de David Luis, um defesa que (além de chorar demasiado) defende mal. Tem hoje Casimiro a estabilizar e Paulinho a verticalizar no míolo, segurando a ala criativa – e, se for preciso, ainda há Fernandinho (que ficou muito marcado pelos 7-1 da Alemanha, há quatro anos). Com um esquema em que até Fágner (defesa-direito que o treinador conhece bem da passagem pelo Corinthians) suplanta o ex-portista Danilo e faz esquecer Dani Alves (lesionado antes da competição), o Brasil joga em bloco. Miranda, aos 34 anos, chegou finalmente à equipa numa grande prova e para ser um dos capitães, formando uma das melhores duplas de centrais do mundo com Thiago Silva. O guarda-redes Alisson tem muita qualidade e é soberbo a jogar com os pés. Com tudo isto, pode libertar-se o talento. E não é só a ‘estrela’ Neymar. Também Philippe Coutinho e Willian estão o jogar a um nível muito alto no apoio a Firmino, um dos três grandes do ataque do Liverpool (com Salah e Mané).

O Brasil é favorito mas tem dois ossos duros até chegar à final. O primeiro é a Bélgica, que se chegou a assustar com o Japão. O segundo será a França, se esta se desenvencilhar, como se espera, do Uruguai (que não deve ter Cavani recuperado). Gosto da França, pelo equilíbrio de Kanté, a força de Pogba e o ‘foguete espacial’ Mbappé. Falta-lhe, no entanto, fantasia. O jogo é muito linear, musculado e nem todas as equipas são adversários fraturados, como a Argentina. Vêm aí jogos que pedirão outra capacidade de circulação. Veremos… Até se há, ou não, Griezmann.