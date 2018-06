Mundial 2018: Sérvia vence Costa Rica

A Sérvia venceu a Costa Rica por 1-0, no grupo E, do Campeonato do Mundo, através de um golo de Aleksandar Kolarov.

O golo foi marcado aos 56 minutos, através de um livre direto, de Aleksandar Kolarov, jogador da Roma. Neste grupo jogam ainda Brasil e Suíça num jogo que está marcado para as 19h00 de Lisboa em Rostov Do Don.

Este domingo ainda joga a Alemanha e o México.