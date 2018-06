Mundial 2018: Portugal parte da quarta linha; Brasil e Alemanha favoritos

Entre o quarto lugar no “ranking” FIFA (atrás de Alemanha, Brasil e Bélgica) e o oitavo para a maioria das casas de apostas, a valorização das possibilidades da seleção portuguesa no Mundial da Rússia está em linha com o discurso de Fernando Santos: candidata mas não favorita. Cruzando a estatística com o funcionamento do mercado, Portugal parte numa quarta linha.

Artigo publicado na edição semanal do Jornal Económico. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor