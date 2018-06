Mundial 2018: Portugal parte da quarta linha; Brasil e Alemanha favoritos

Entre o quarto lugar no “ranking” FIFA (atrás de Alemanha, Brasil e Bélgica) e o oitavo para a maioria das casas de apostas, a valorização das possibilidades da seleção portuguesa no Mundial da Rússia está em linha com o discurso de Fernando Santos: candidata mas não favorita. Cruzando a estatística com o funcionamento do mercado, Portugal parte numa quarta linha.

Na “pole-position”, destacadas, até pela história, estão Brasil e Alemanha. Os brasileiros têm um grande Neymar, no auge da carreira, que nem parece regressado de uma lesão importante e um treinador realista, Tite. Nada a ver com Scolari e o romantismo da equipa que foi cilindrada em casa há quatro anos. A Alemanha não tem um chefe de banda tão claro mas dá-se ao luxo de não convocar Leroy Sané, um dos grandes nomes do Manchester City. Isso quer, mais uma vez, dizer o suficiente da homogeneidade germânica, qualificada com dez vitórias em dez jogos, na qual o treinador Joachim Löw conseguiu recuperar “in extremis” o guarda-redes Manuel Neuer. E se a Alemanha conseguiu ganhar a Taça das Confederações com as ‘reservas’, agora, por maioria de razões, também pode aspirar a igualar o Brasil em títulos: cinco.

Na segunda linha, posicionam-se França e Espanha. Mesmo sem Benzema, Payet (lesionado), Lacazette e Martial, a equipa de Deschamps é muito forte. Tem o músculo de Pogba, a velocidade de Dembelé, o talento de Mbappé e a capacidade de finalização de Griezmann. Na Espanha, ainda é importante a qualidade concentrada a meio-campo. Dos ‘velhos’ Iniesta e David Silva aos ‘novos’ Asensio e Saúl, passando por Isco, Koke e Thiago Alcântara, a equipa treinada por Lopetegui tem jogadores para todos os gostos, alicerçada numa defesa de betão (Sérgio Ramos e Piqué) e com um goleador experiente: Diego Costa. Se até Morata ficou de fora, preterido por Yago Aspas e Rodrigo, convém considerar que esta Espanha, não sendo já a equipa “tic-tac” que deslumbrou o Mundo, tem uma palavra a dizer na luta pelo título.

Na terceira linha estão a Argentina de Messi e a Bélgica de De Bruyne e Hazard. São duas equipas que ainda não demonstraram fiabilidade, e muito diferentes. A Argentina tem finalmente um ‘escudeiro’ (Dybala) para Messi, que vai jogar a última cartada da sua carreira num Mundial. Um génio à frente de gladiadores. Até agora não tem chegado. A Bélgica é teoricamente mais equipa. Tem grandes futebolistas mas já falhou (no Euro’ 2016). Por isso partiu Marc Wilmots e chegou o treinador espanhol Roberto Martínez. A ele cabe rentabilizar uma equipa que tem Courtois na baliza, centrais como Alderweireld, Verthonghen e Kompany, os irmãos Hazard, De Bruyne, Witsel, Fellaini e… Lukaku. Não chegou para ganhar a Portugal, no jogo em que Kompany se tornou uma dúvida até ao arranque da prova, mas é uma equipa com muitas opções. Falta-lhe, como falta sempre ‘antes’, a experiência de ganhar.

Então, sim, na quarta fila, Portugal. Com Inglaterra. Fechando o lote das oito equipas que podem ganhar sem surpresa. Tudo o que seja para além deste lote, mesmo que fosse o Uruguai, o México ou a Croácia, seria extraordinário. E a este nível não há espaço para grandes feitos não previsíveis. A Inglaterra, que desde 1966 invariavelmente desilude, tem desta vez uma equipa que não é só ‘kick and rush’. A velocidade de Dele Alli e Lingard ao serviço de gente que marca golos – Kane, Rashford, Sterling, Vardy e Welbeck – permite muitas opções. É um candidato sério, apenas desvalorizado pela realidade dos últimos 50 anos.

Portugal parte para o (provável) último Mundial de Ronaldo (chegaria ao próximo com 37 anos) com dez alterações em relação à vitória de Paris, no Europeu, mas também alguns ‘jokers’ que podem surpreender e trazer velocidade e um jogo mais vertical à equipa. Partem do ‘banco’. Gonçalo Guedes, Gelson Martins e Bruno Fernandes têm tudo para serem muito importantes. Cada qual com as suas características. Guedes explosivo e com golo. Gelson rápido e imprevisível. Bruno esclarecido e personalizado, também com remate. São o sangue novo de um futebol que desta vez deixa em terra gente ilustre, sorte que Paulo Bento não teve há quatro anos. E, depois, para juntar a Cristiano Ronaldo, ainda há Quaresma, que parece agora titular e Bernardo Silva, a versão portuguesa de David Silva.

Se Cristiano Ronaldo estiver bem, a companhia parece ajudar, tanto em 4x5x1 (contra a Espanha não deve haver lugar para André Silva) como em 4x4x2. João Mário está aí para se vingar de algum tempo perdido, e depois ainda há a experiência e fiabilidade de Moutinho, Adrien e do repescado Manuel Fernandes. A incógnita é a falta de ritmo de William, que competiu pouco nas últimas semanas do Sporting – e por isso chegou mais cedo ao estágio do que os seus companheiros de clube e tem jogado sempre. Sem Danilo, seria óptimo que William não oscilasse, porque com ele a equipa tem sempre uma referência.

A defesa, como se viu na Bélgica, está bem e é aquela. A mesmo do Euro’ 2016. Por fora, há Ricardo Pereira a preencher a quota do FC Porto e Rúben Dias a do Benfica. Juntando o eterno Bruno Alves e a afirmação de Mário Rui (vice-campeão mundial de sub-20 com Cédric e Danilo, mais Nelson Oliveira, Pelé e Roderick) a defesa da equipa é fiável. O bilhete de identidade não interessa quando a competição, para além de motivadora, apenas dura o máximo de um mês.

Numa equipa como Portugal, interessa bastante saber como está Cristiano Ronaldo. Não o jogador que corria 60 metros a partir da esquerda e marcava golos exuberantes. Esse já não existe. Mas importa saber da forma daquele que sucedeu a esse, que sabe gerir o esforço, personaliza todos à volta e não falha as suas oportunidades de marcar, construídas com veneno e simplicidade. Se Ronaldo estiver bem, concentrado na seleção, esta etapa permite o sonho que, a materializar-se, o tornaria numa lenda ainda maior: ser campeão do mundo a partir de um País de dez milhões de pessoas.

Portugal campeão mundial de futebol é um cenário extremamente difícil. Com franqueza, em 2006, já com Ronaldo e ainda Figo e Deco, as probabilidades eram, à partida, maiores. Mas sabe-se como o futebol é dinâmico e como uma competição pode mudar o curso da história. Não seria a primeira vez que isso aconteceria, porque cada Mundial gera os seus heróis efémeros. Veja-se como já ninguém se lembra de Mário Goetze, o homem que marcou o golo da Alemanha campeã há quatro anos, e que “desapareceu” dos convocados de Joachim Löw, tendo também trocado o Bayern de Munique pelo regresso ao “seu” Borussia Dortmund. Desta vez, voltará a ser assim. Pode é que seja pedir muito que volte a haver um outro com nome português, como Éder, no Europeu, no Verão de há dois anos.

De resto, não se espere grandes revelações no Mundial. O futebol, hoje, é escrutinado globalmente todos os dias, 365 dias por ano. Os bons jogadores, do egípcio Salah ao japonês Shinji Kagawa, de Guedes e Gelson a Asensio, de Coutinho a Mbappé, são todos conhecidos. Haverá lugar para um barómetro do Mundial que servirá de referência para as transferências que se farão imediatamente a seguir. Nada mais do que isso.

E vamos, então, assistir ao último Mundial da extraordinária rivalidade entre Ronaldo e Messi, um duelo para a história. História essa que pode, aqui, começar a mudar com a ascensão definitiva de Neymar. Tem tudo para isso. Até uma equipa, o Brasil, à medida das suas aspirações.