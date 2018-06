Mundial 2018: Parlamento Europeu quer declaração sobre violações dos direitos humanos na Rússia

O Parlamento Europeu quer que a União Europeia emita uma declaração em que condene as violações dos direitos humanos na Rússia e as tentativas de as encobrir através da realização do Campeonato do Mundo de Futebol da FIFA, segundo uma resolução discutida e aprovada em plenário, esta quinta-feira, no âmbito dos debates sobre direitos humanos.

Em comunicado, o Parlamento Europeu refere que insiste com o Conselho da UE e os Estados-membros a “manterem-se firmes e unidos na manutenção das sanções acordadas contra a Rússia” e a prorrogarem estas sanções, bem como a ponderarem medidas específicas contra as pessoas responsáveis pela detenção e pelo julgamento de prisioneiros políticos.

Revela, ainda, que solicita às autoridades russas que libertem imediatamente o cineasta ucraniano Oleg Sentsov e todos os outros cidadãos ucranianos ilegalmente detidos na Rússia e na península da Crimeia. “Existem atualmente mais de 70 prisioneiros políticos ucranianos na Rússia e na Crimeia ocupada”, refere o comunicado oficial.