Mundial 2018: No fim não ganha a Alemanha. Onde fica Portugal? Estas são as previsões da Goldman Sachs

Uma derrota perante a Alemanha nas meias-finais é a previsão feita pela Goldman Sachs, para a seleção portuguesa no campeonato do mundo, que arranca já na próxima quinta-feira na Rússia. O grupo financeiro multinacional desenvolveu 200 mil modelos estatísticos sobre as características de cada seleção e jogadores para elaborar fatores que ajudem a prever as pontuações correspondentes.

A partir daqui, a Goldman Sachs simulou um milhão de evoluções ao longo do campeonato do mundo, para avaliar as probabilidades de progressão de cada seleção ao longo da competição e essas probabilidades dão à Alemanha (1.39) a vitória sobre Portugal (1.25) na meia-final.

No entanto os alemães seriam de acordo com este estudo derrotados na final pelo Brasil, com uma probabilidade de 1.70 a favor do “escrete” e 1.41 para a revalidação do título dos germânicos. De resto, a equipa de Neymar é vista como a principal candidata a sagrar-se campeã do mundo (18.5). Portugal aparece na quarta posição desta lista de favoritos (9.4), com a França no segundo posto (11.3) e a Alemanha a fechar o pódio (10.7).