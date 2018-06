Depois da grande exibição de Cristiano Ronaldo frente à seleção espanhola, chegou a vez da equipa das quinas medir forças com a sua congénere marroquina. O jogo decorrerá no palco da final do Mundial, o estádio Luzhniki, a partir das 13h00. Com os três golos marcados no primeiro jogo da fase de grupos, CR7 lidera, com o russo Cheryshev, a tabela dos melhores marcadores.