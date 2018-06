Mundial 2018 domina audiências televisivas

As transmissões dos encontros do campeonato do mundo que se realiza na Rússia dominaram as audiências televisivas na última semana em Portugal. Segundo dados revelados pela “Nova Expressão”, o encontro de quarta-feira, dia 20 de junho, entre Portugal e Marrocos transmitido pela SIC, foi visto por 2,3 milhões de espectadores, com um share de 72%.

Estes números fizeram deste programa o mais visto da semana. Dos 20 programas mais vistos nos quatro canais nacionais, cinco deles dizem respeito a jogos do campeonato do mundo, encontrando-se três deles no top-10. Tunisia – Inglaterra e Alemanhã – Suécia.

A partida entre a Sérvia e a Suíça transmitida pela RTP foi a menos vista pelos telespectadores (831 mil), com um share de 28,4%. O desporto domina também nos canais do cabo, com o encontro de futsal entre Sporting e Benfica, transmitido na TVI 24 no domingo a ter uma audiência de 287 mil telespectadores e um share de 17%.