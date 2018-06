Mundial 2018: Tudo terminado em Sochi (3-3). “Hat-Trick” de Ronaldo dá primeiro ponto a Portugal no Mundial

Estes são os onze iniciais para a partida inaugural do Mundial 2018, no Olimpiyskiy Stadion Fisht, em Sochi:

Portugal: Rui Patrício, Cédric, Fonte, Pepe, Guerreiro, William, Moutinho, Bruno Fernandes (João Mário, 68′), Ronaldo, Gonçalo Guedes (André Silva, 80′) e Bernardo Silva (Ricardo Quaresma, 69′)

Suplentes: Anthony Lopes; Beto; Ricardo Pereira; Bruno Alves; Rúben Dias; Mário Rui; Manuel Fernandes; João Mário; Adrien Silva; Gelson Martins; Ricardo Quaresma; André Silva

Treinador: Fernando Santos

Espanha: David De Gea; Nacho, Sergio Ramos, Gerard Piqué e Jordi Alba; Koke, Sergio Busquets e Andrés Iniesta (Thiago Alcántara, 70′); Isco, Diego Costa (Iago Aspas, 77′) e David Silva (Lucas Vázquez, 86′)

Suplentes: Kepa Arrizabalaga; Pepe Reina; Dani Carvajal; Álvaro Odriozola; César Azpilicueta; Nacho Monreal; Thiago Alcântara; Saúl Ñíguez; Lucas Vázquez; Iago Aspas; Rodrigo Moreno; Marco Asensio

Treinador: Fernando Hierro

Árbitro: Gianluca Rocchi (italiano, 44 anos, internacional desde 2008)

Resumo do jogo: A seleção nacional empatou a três sgolos com a congénere espanhola. Cristiano Ronaldo fez um “hat-trick” para a equipa das quinas e Diego Costa, que bisou, e Nacho marcaram para a “roja”. Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor em campo.

O jogo começou bem logo no ínicio para Portugal, quando ao minuto 4’, Cristiano Ronaldo converteu uma grande penalidade a favor da equipa lusa. O Português tinha sofrido falta do defesa central Nacho, dentro da grande área espanhola. O golo tornou Cristiano Ronaldo no primeiro atleta a marcar em todas as provas de seleções em que participou, de forma consecutiva – Euro 2004; Mundial 2006; Euro 2008; Mundial 2010; Euro 2012; Mundial 2014; Euro 2016; Taça das Confederações de 2017; Mundial 2018 (novo recorde).

Ao minuto 24’, Diego Costa após disputa de bola com o português Pepe rematou sem hipóteses para Rui Patrício. O árbitro italiano ainda chamou o vide-oárbitro, mostrando dúvidas no lance entre Diego Costa e Pepe, mas acabou por validar o primeiro tento do avançado espanhol no Mundial. Portugueses queixaram-se de falta clara sobre Pepe.

Ao minuto 44’ Cristiano Ronaldo voltou a fazer das suas: o internacional português rematou à entrada da área espanhola, após passe de Gonçalo Guedes, e o guardião De Gea deixa a bola a entrar, de forma pouco meritória para um guarda-redes de classe mundial. Foi forte e rasteiro, o remate. Dois golos no Mundial 2018: é já o melhor registo da carreira de Cristiano Ronaldo em Campeonatos do Mundo.

Nos segundos 45 minutos, Portugal viu os espanhóis darem a volta no marcador, com dois golos em três minutos. Ao minuto 55′, o avançado Diego Costa voltou a fazer das suas. Livre batido curto do lado direito do ataque espanhol, cruzamento ao segundo poste, Sergio Busquets ganha nas alturas a Gonçalo Guedes e Diego Costa aparece no segundo poste a bisar.

Depois, ao minuto 58’, o defesa central Nacho, responsável pela grande penalidade que CR7 converteu em golo na primeira parte, concluiu com sucesso a jogada da equipa “roja” – jogada pelo flanco esquerdo, após ressalto a bola aparece à frente de Nacho, à entrada da área de Rui Patrício, no lado direito, e o espanhol disparou para o golo. A bola ainda bateu no poste.

Portugal parecia esmorecer, mas ao minuto 88′ tudo mudou, após falta do espanhol Gerard Piqué sob Cristiano Ronaldo. O português bateu um livre direto sem hipóteses para David De Gea. Irreprensível. Foi o terceiro golo do português no jogo, o 84.º na ca sua carreira na seleção principal. E igualou o húngaro Puskas como melhor marcador de uma seleção europeia. Mais, “hat-tricks” num mundial com a camisola das quinas, só Eusébio e Pauleta conseguiram

Do lado espanhol, destaque para um detalhe histórico: ao minuto 70′, Thiago Alcántara entrou para o lugar de Iniesta e estreou-se num campeonanto do mundo, 24 anos depois do seu pai, Mazinho, ter jogado pela seleção brasileira o Mundial’94, nos Estados Unidos, onde se sagrou campeão do mundo.