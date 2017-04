Multilaterias financiam projetos na América Latina. Saiba como

A Casa da América Latina e a Câmara de Comércio Portugal – Atlântico Sul organizam hoje, pelas 9h30, uma conferência intitulada “Financiamento por multilaterais de projetos na América Latina”, na Casa das Galeotas, atual sede da Casa da América Latina.

Para este evento, que os promotores pretendem que seja de caráter prático e que se revele revele útil para quem navegue ou pretenda navegar no relevante mercado das multilaterais financeiras, foram convidados os representantes das principais instituições multilaterais, nomeadamente, da Corporação Andina de Fomento (CAF), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Banco Europeu de Investimento (BEI). Estas entidades, a operar no espaço latino-americano, apresentarão às empresas portuguesas as oportunidades que têm e assim abrir-lhes outras portas à candidatura a novos projetos.

Segundo a organização, conscientes daqueles que podem ser os primeiros entraves, os quais explicam a escassez de empresas nacionais a recorrer a estes mecanismos, importa esclarecer todas as dúvidas relacionadas com os procedimentos para aceder ao procurment destas organizações, com os critérios de seleção aplicáveis, e como preparar corretamente uma proposta. Serão também abordados os instrumentos de financiamento disponíveis para setor privado.